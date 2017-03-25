В Москву придет похолодание

В столице в последние дни марта ожидается похолодание до минус 9 градусов. Его принесет холодный воздух из Арктики, сообщает ТАСС

По данным Гидрометцентра России, в ночь на среду, 29 марта, температура опустится до минус 4 - минус 9 градусов. Дневные температуры составят от минус 1 до плюс 3 градусов.

Водителям рекомендуют не спешить с заменой зимней резины на летнюю - по ночам ожидается снег, а с утра - гололедица. К значениям климатической нормы среднесуточные температуры приблизятся лишь к середине следующей недели, хотя все равно будут ниже ее.