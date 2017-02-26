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В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за ухудшения погоды
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в столичном регионе. Поводом стало резкое усиление ветра. О непогоде сообщает сайт Гидрометцентра России.
«Желтый» уровень опасности означает, что погода является потенциально опасной.
Сегодня в Москве наблюдаются порывы ветра до 15 м/с при температуре -3 градуса. Завтра днем температура не изменится, небольшие осадки, возможна сильная гололедица. Порывы ветра до 17 м/с.
Спасатели советуют избегать потенциально опасных мест в непогоду: не ходить под деревьями, ЛЭП, рекламными щитами и прочими конструкциями.
Прогноз погоды на 26 февраля - на Рамблер/погода.
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