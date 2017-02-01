Синоптики рассказали об аномальной погоде в феврале

Февраль начинается в нашей стране с нестандартной погоды. Снег тает на севере, а на юге небывалые заморозки, рассказал "РГ" директор "Гидрометцентра" Роман Вильфанд

"В Якутии температура выше нормы на 25 градусов", - отмечает Роман Вильфанд. В первый день месяца температура будет от 25 до 35 градусов ниже нуля. Для этого региона - редкая "жара". Такая же погода распространиться на соседнюю Чукотку и Приморский край. В целом февральская погода выше нормы прогнозируется на всей азиатской территории России. Теплее обычного будет вплоть до Западной Сибири.

На европейской территории России февраль начнется с непривычной для этого сезона оттепели. Особенно это актуально для северных территорий. К Примеру, в Архангельской области температура будет стремиться к нулевой отметке. На весь февраль синоптики прогнозируют здесь погоду около и выше нормы.

Юг, наоборот, в холодной зоне. В Краснодарском крае, Ставрополье от 5 до 15 градусов мороза. Еще ниже столбик термометра может опуститься в Волгоградской и Астраханской областях. Морозы до самого марта здесь не простоят, но и кратковременные заморозки способны нанести урон сельскому хозяйству.

В Москве февральская погода будет немного выше нормы. Ярким примером такой погоды является текущая неделя с ночными температурами 10-12 градусов мороза и дневной температурой 5-8 градусов мороза. Погода будет зимней, но сильных морозов не ожидается.