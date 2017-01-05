В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за сильной метели с усилением порывов ветра до 12-17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» ближайшие 1-3 часа с сохранением на ночь и утро до 11:00 05 января 2017 по Московской области и городу Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, местами сильный, метель, усиление ветра с порывами 12-17 м/с», - сообщалось накануне на сайте ведомства.

Резкое похолодание также придет в Санкт-Петербург, сообщает МЧС. Ночью 5 января в пригородах Северной столицы ожидается снижение температуры до -20 градусов Цельсия.