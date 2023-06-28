В России рассказали об успешных испытаниях новой торпеды УМТ

Универсальная малогабаритная торпеда УМТ, которую разработал концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», успешно проходит испытания. Об этом представитель концерна Михаил Кеттуев сообщил ТАСС в рамках Международного военного морского салона (МВМС-2023).

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«Важно отметить, что концерн "Гидроприбор" освоил новый калибр: данная малоразмерная торпеда сейчас проходит испытания, они идут удачно», — сказал он.

Представитель концерна добавил, что благодаря небольшим габаритам и сравнительно небольшому весу новую российскую торпеду можно размещать на беспилотниках, катерах, вертолетах и необорудованных судах. Для этого торпеду могут продавать в комплекте с пусковой установкой и пультом ввода данных для организации стрельбы. По его словам, все системы комплекса цифровые, что позволяет легко обеспечить стыковку с компьютерами носителей.

Кеттуев сообщил, что длина торпеды калибра 220 миллиметров составляет два метра. УМТ несет до 35 килограммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, а дальность хода торпеды — до 5-7 километров. УМТ развивает скорость до 27 узлов, а глубина хода составляет 450 метров. Представитель концерна отметил, что это позволяет поражать все подлодки на этой глубине. «Есть, конечно, уникальные подлодки, но таких единицы», — сказал он.