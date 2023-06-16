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"Калашников" назвал успешным опыт выпуска автоматов на российско-индийском предприятии

Концерн "Калашников" признал опыт производства автоматов на совместном российско-индийском предприятии в городе Корва успешным. Об этом сообщил ТАСС президент концерна Алан Лушников в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Калашников" прокомментировал опыт выпуска автоматов на российско-индийском предприятии
© ТАСС

"Работа в Индии оказалась очень успешной. Мы активно развиваем локализацию, совместное предприятие. Очень много интересного. Этот опыт признан успешным", - сказал Лушников.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании совместного индийско-российского предприятия по производству в стране автоматов Калашникова в марте 2019 года. Совместное предприятие IRRPL по выпуску АК-203 создано на заводе в районе города Корва в округе Амети индийского штата Уттар-Прадеш.

В январе 2023 года в пресс-службе "Рособоронэкспорта" сообщали о начале выпуска автоматов Калашникова АК-203 на совместном российско-индийском предприятии.

ПМЭФ в 2023 году проходит с 14 по 17 июня. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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