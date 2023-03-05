На IDEX-2023 показали самый перспективный боеприпас России

Российская делегация на оружейной выставке IDEX-2023 показала посетителям огромную коллекцию боеприпасов. Но какой боеприпас из множества считается разработчиками самым перспективным? Об этом рассказал начальник службы внешнеэкономической деятельности НПО «Прибор» Геннадий Кучин.

«Это - ноу-хау. Снаряд подрывается там, где надо человеку. Сзади есть электронный взрыватель - с помощью лазера туда вводится время подрыва», - рассказал Кучин.

Время подрыва отсчитывается после выхода снаряда из ствола - как только это время наступает, противника накрывают осколки. Например, таким образом можно точно поразить противника, засевшего в окопе.

«В калибре 30 миллиметров такие снаряды кроме России не делает никто», - добавил Геннадий Кучин.