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3 часа назад

На IDEX-2023 показали самый перспективный боеприпас России

ТК «Звезда»

Российская делегация на оружейной выставке IDEX-2023 показала посетителям огромную коллекцию боеприпасов. Но какой боеприпас из множества считается разработчиками самым перспективным? Об этом рассказал начальник службы внешнеэкономической деятельности НПО «Прибор» Геннадий Кучин.

На IDEX-2023 показали самый перспективный боеприпас России
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Это - ноу-хау. Снаряд подрывается там, где надо человеку. Сзади есть электронный взрыватель - с помощью лазера туда вводится время подрыва», - рассказал Кучин.

Время подрыва отсчитывается после выхода снаряда из ствола - как только это время наступает, противника накрывают осколки. Например, таким образом можно точно поразить противника, засевшего в окопе.

«В калибре 30 миллиметров такие снаряды кроме России не делает никто», - добавил Геннадий Кучин.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка - Оружейная ярмарка в Персидском заливе». на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске мы покажем все самые интересные и перспективные образцы вооружения с выставки IDEX-2023 в Абу-Даби, и те новинки, которые привезла российская делегация.

Оружие,НПО "Прибор",
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