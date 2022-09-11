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12 часов назад

Американский боевой вертолет Black Hawk разбился в Кабуле

Lenta.ruиещё 2

Американский боевой вертолет UH-60 Black Hawk запрещенного в России террористического движения «Талибан» разбился в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны страны.

Американский боевой вертолет Black Hawk разбился в Кабуле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации военного ведомства, вертолет разбился во время учений на территории кампуса Национального университета обороны. Причиной стали технические неполадки.

В результате крушения три человека погибли, среди них двое пилотов и один член экипажа. Еще пять человек пострадали.

15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Позже в Палате представителей США подсчитали, что талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов. Среди большого количества оставленной в Афганистане техники и оружия есть 75 тысяч автомашин, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 тысяч единиц стрелкового и легкого оружия.

Оружие,Ашраф Ахмадзай,Талибан,
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