Американский боевой вертолет Black Hawk разбился в Кабуле

Американский боевой вертолет UH-60 Black Hawk запрещенного в России террористического движения «Талибан» разбился в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны страны.

По информации военного ведомства, вертолет разбился во время учений на территории кампуса Национального университета обороны. Причиной стали технические неполадки.

В результате крушения три человека погибли, среди них двое пилотов и один член экипажа. Еще пять человек пострадали.

15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.