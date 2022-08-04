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4 августа

Макет российской ЗРС С-300 замечен в США

Газета.Ru

Макет пусковой установки российской зенитной ракетной системы С-300 замечен во время ее перевозки железнодорожным транспортом в США, пишет «Российская газета».

Макет российской ЗРС С-300 замечен в США
Фото: Virtual Railfan/YoutubeVirtual Railfan/Youtube

На фото, опубликованном в сети, вместе с С-300 на одной платформе находится самоходная установка разведки и наведения 1С91 зенитного ракетного комплекса «Куб» противовоздушной обороны сухопутных войск.

«Вероятно, эту технику доставляют на один из полигонов американских вооруженных сил, где она будет изображать противника в ходе предстоящих учений. Похожий вариант С-300 уже засветился в конце прошлого года на одной из автомобильных трасс в штате Алабама. Правда, тогда муляж был раскрашен в пиксельный камуфляж, стандартный для Народно-освободительной армии Китая, а здесь он обычный — зеленый», — пишет «Российская газета».

По предположению издания, установка 1С91 в ходе маневров будет имитировать недружественные для США силы «не только своим внешним видом, но и работой радиолокационных станций обнаружения целей и наведения ракет класса «земля-воздух».

Ранее сообщалось, что в США для подготовки личного состава подразделений Национальной гвардии Калифорнии на базе Камп-Робертс используются надувные макеты российской техники, смонтированные на армейские внедорожники Humvee.

Оружие,Армия,
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