Макет российской ЗРС С-300 замечен в США

Макет пусковой установки российской зенитной ракетной системы С-300 замечен во время ее перевозки железнодорожным транспортом в США, пишет «Российская газета».
На фото, опубликованном в сети, вместе с С-300 на одной платформе находится самоходная установка разведки и наведения 1С91 зенитного ракетного комплекса «Куб» противовоздушной обороны сухопутных войск.
«Вероятно, эту технику доставляют на один из полигонов американских вооруженных сил, где она будет изображать противника в ходе предстоящих учений. Похожий вариант С-300 уже засветился в конце прошлого года на одной из автомобильных трасс в штате Алабама. Правда, тогда муляж был раскрашен в пиксельный камуфляж, стандартный для Народно-освободительной армии Китая, а здесь он обычный — зеленый», — пишет «Российская газета».
По предположению издания, установка 1С91 в ходе маневров будет имитировать недружественные для США силы «не только своим внешним видом, но и работой радиолокационных станций обнаружения целей и наведения ракет класса «земля-воздух».
Ранее сообщалось, что в США для подготовки личного состава подразделений Национальной гвардии Калифорнии на базе Камп-Робертс используются надувные макеты российской техники, смонтированные на армейские внедорожники Humvee.