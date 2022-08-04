Макет российской ЗРС С-300 замечен в США

«Вероятно, эту технику доставляют на один из полигонов американских вооруженных сил, где она будет изображать противника в ходе предстоящих учений. Похожий вариант С-300 уже засветился в конце прошлого года на одной из автомобильных трасс в штате Алабама. Правда, тогда муляж был раскрашен в пиксельный камуфляж, стандартный для Народно-освободительной армии Китая, а здесь он обычный — зеленый», — пишет «Российская газета».