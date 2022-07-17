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18 часов назад

В Греции разбился украинский Ан-12 с боеприпасами

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Украинский самолёт Ан-12 летел из Сербии, когда у него отказал один из четырёх двигателей. В этот момент воздушное судно пролетало вблизи греческого города Кавала, и местный аэропорт разрешил аварийную посадку. Но Ан-12 не смог приземлиться и разбился на кукурузном поле, зацепив линию электропередачи и оставив без света весь район. На борту находились восемь членов экипажа, все они погибли.

В Греции разбился украинский Ан-12 с боеприпасами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации греческих СМИ, самолёт перевозил 11 с половиной тонн боеприпасов. Подробных сведений у властей Греции нет. Ан-12 пролетал над территорией страны и не был обязан сообщать о содержимом груза. Очевидцы рассказали, что после падения самолёта ещё некоторое время раздавались взрывы — вероятно, сдетонировали боеприпасы. Также многие местные жители почувствовали жжение в дыхательных путях.

Исследование дронами показало, что самолёт развалился на мелкие части и вокруг рассыпалось неизвестное белое вещество. На место вызвали 14 специалистов по ядерной и биологической защите из Министерства национальной обороны Греции. Местным жителям настоятельно рекомендовали оставаться дома, закрыть все окна и двери и не выходить до распоряжения правительства.

Президент пульмонологического общества Греции Стелиос Лукидис успокоил местных жителей в СМИ, заявив, что делать выводы по жжению слизистой не стоит. Зачастую при крушениях и взрывах в воздухе увеличивается количество микрочастиц, которые вызывают неприятные ощущения у здоровых людей и особенно — у имеющих респираторные заболевания.

На борту Ан-12 находились восемь членов экипажа, все они были гражданами Украины. Выживших в катастрофе нет, сказал министр обороны Сербии Небойша Стефанович. По его словам, лайнер вёз боеприпасы в Бангладеш. Ранее «Секрет» писал , что пропавший на Камчатке вертолёт Robinson, которым управлял бывший биатлонист Игорь Малиновский, обнаружили сгоревшим в 13 километрах южнее вулкана Узон.

Оружие,Взрывы боеприпасов,Чудом выжившие,Игорь Малиновский,
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