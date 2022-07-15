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22 часа назад

Сверхточные ракетные "Хризантемы-С" громят украинских националистов

Российская Газета

Противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С" задействованы в специальной операции против националистических украинских формирований. В телеграм-канале "Херсонский вестник" обнародованы видеокадры применения такого ПТРК против бронетехники противника.

Сверхточные ракетные "Хризантемы-С" громят украинских националистов
Фото: РИА Новости/Сергей ПивоваровРИА Новости/Сергей Пивоваров

Данные средства поражения, имеющие натовское обозначение AT-15 Springer, считаются одними из самых лучших в своем классе. Они отличаются универсальностью применения, так как кроме боеприпасов с тандемными кумулятивными боевыми частями, предназначенными, прежде всего, для поражения современных основных боевых танков, имеются еще фугасно-термобарические. С помощью последних можно уничтожать различные объекты, в том числе хорошо защищенные оборонительные сооружения, а также бороться с живой силой противника.

Эти ракеты (всего на борту пятнадцать штук) также способны уничтожать низколетящие цели, например боевые и транспортные вертолеты, легкие дозвуковые самолеты. Эффективны они и в борьбе с малотоннажными кораблями. Дальность поражения: от 400 до 6000 метров.

Уникальным является и всепогодный многоканальный прицельный комплекс, способный осуществлять наведение ПТУР как по лучу лазера, так и с помощью радиокоманд.

В качестве платформы для создания самоходок выбрана хорошо зарекомендовавшая себя многолетней эксплуатацией шасси боевой машины пехоты БМП-3. Боевая масса - 19400 кг. Мощность дизельного двигателя УТД-29 - 500 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч, по пересеченной местности - 45 км/ч, на плаву - 10 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км. Экипаж - два человека.

Для вооружения отечественных боевых вертолетов Ми-28НЭ создана "Хризантема-ВМ", имеющая дальность 10000 метров. Эта новинка демонстрировалась на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

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