В Defense News предположили, что российскую ПВО способны сокрушить рои дронов

Благодаря организованным Военно-воздушными силами (ВВС) Великобритании экспериментам установлено, что рою беспилотных летательных аппаратов под силу сокрушить противовоздушную оборону (ПВО), в том числе российскую. Об этом сообщается в материале Defense News.

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Как утверждает главный маршал авиации Королевских ВВС Майк Вигстон, испытанная концепция может быть задействована в реальных боевых действиях.

Он добавил, что ВВС испытали пять типов дронов в 13 экспериментах с различной полезной нагрузкой и оборудованием за последние три года.

В свою очередь британский оборонный аналитик Джастин Бронк назвал проблему преодоления ПВО противника ключевым препятствием для применения военной силы с воздуха.

Наблюдаемое на Украине имеет для западных стран «гораздо более серьезные последствия, чем для русских или украинцев», подчеркнул эксперт.

Бронка обратил внимание, что идея небольших и дешевых БПЛА, атакующих средства ПВО роем, может оказаться сложной в реализации.