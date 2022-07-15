В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
23 часа назад

В Defense News предположили, что российскую ПВО способны сокрушить рои дронов

Газета.Ruиещё 1

Благодаря организованным Военно-воздушными силами (ВВС) Великобритании экспериментам установлено, что рою беспилотных летательных аппаратов под силу сокрушить противовоздушную оборону (ПВО), в том числе российскую. Об этом сообщается в материале Defense News.

В Defense News предположили, что российскую ПВО способны сокрушить рои дронов
Фото: DepositphotosDepositphotos

Как утверждает главный маршал авиации Королевских ВВС Майк Вигстон, испытанная концепция может быть задействована в реальных боевых действиях.

Он добавил, что ВВС испытали пять типов дронов в 13 экспериментах с различной полезной нагрузкой и оборудованием за последние три года.

В свою очередь британский оборонный аналитик Джастин Бронк назвал проблему преодоления ПВО противника ключевым препятствием для применения военной силы с воздуха.

Наблюдаемое на Украине имеет для западных стран «гораздо более серьезные последствия, чем для русских или украинцев», подчеркнул эксперт.

Бронка обратил внимание, что идея небольших и дешевых БПЛА, атакующих средства ПВО роем, может оказаться сложной в реализации.

Ранее сообщалось, что Финляндия может купить у Турции дроны в обмен на поддержку ее вступления в НАТО.

Оружие,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители