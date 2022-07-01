«Американские зенитки не работают с советскими РЛС, а других на Украине нет»

Соединенные Штаты намерены поставить Украине «передовые стратегические комплексы ПВО и ПРО». Об этом сообщил телеканал CNN. В чем сложности создания эффективной системы противовоздушной и противоракетной обороны на Украине – в авторском материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренока.

Фото: Eugene Hoshiko/AP Eugene Hoshiko/AP

Для начала отметим, что в сообщении CNN о передаче Украине систем ПВО и ПРО не совсем правильно расставлены акценты и допущена терминологическая путаница.

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Сразу подчеркнем: речи о передаче Украине именно стратегических комплексов противоракетной обороны типа наземной системы ПРО на маршевом участке полета GMD (Ground-based Midcourse Defense), береговой системы ПРО Aegis Ashore и системы подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) даже в исторически обозримый срок не идет в принципе. Такая проблема не поднимается и не обсуждается.

Вооруженным силам Украины могут быть поставлены зенитные ракетные системы и комплексы средней и большой дальности, обладающие потенциалом нестратегической ПРО, то есть имеющие возможность поражать баллистические ракеты оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов. Таким образом, по факту противоракетная оборона для Украины будет сужена именно до этих рамок.

Современных и перспективных зенитно-ракетных систем на оснащение войск ПВО Украины не поступало с 1991 года, а собственные компетенции в разработке и производстве такого вооружения сегодня практически отсутствуют.

В этой связи военно-политическому руководству Украины остается полагаться на поставки комплексов западного производства. Среди таковых в настоящее время называются норвежская система NASAMS, германский комплекс IRIS-Т и даже система Patriot PAC-3 американского производства.

Однако попробуем представить, как будет выглядеть процесс получения украинскими военными хотя бы одного полкового комплекта западного производства.

Для начала надо найти минимум 500-700 военнослужащих зенитных ракетных войск ПВО ВСУ (это примерная численность личного состава зенитного ракетного полка). Затем отправить их на переучивание в одну из стран НАТО.

После усвоения теоретического курса, сдачи соответствующих зачетов украинским военным предстоит получить вооружение и боевую технику и выполнить начальные стрельбы. И только после этого зенитный ракетный полк можно будет или отправить в район боевых действий, или развернуть на прикрытии особо важных военных объектов или административно-политического центра.

Если все это делать, образно говоря, «бегом» и заниматься боевой учебой в день по 12-14 часов, то и тогда процесс займет как минимум несколько месяцев. И это, заметим, речь идет только об одном полке. А таких зенитных ракетных полков или бригад войскам ПВО Украины нужны десятки.

Но это не все проблемы. Дело в том, что все остальное вооружение и комплексы средств автоматизации всех уровней войск противовоздушной обороны Украины или еще советского производства, или основаны на советских принципах построения радиолокационной разведки, ракетного и истребительного авиационного прикрытия.

Получением одних только зенитных систем западного производства – даже с весьма высокими тактико-техническими характеристиками – в целом проблему эффективного прикрытия войск и объектов решить невозможно.

Комплексы США и стран НАТО в советскую систему построения ПВО не вписываются.

Иными словами, абсолютно не сопрягаются с источниками получения информации о воздушной обстановке, с получением данных целеуказания и целераспределения, в целом с комплексами средств автоматизации и связи. Американские зенитки просто не могут работать с советскими РЛС – радиолокационными станциями, а других на Украине сегодня попросту нет.

Поэтому поставлять Киеву вооружение и военную технику противовоздушной обороны коллективному Западу надо вместе с комплексами радиолокации, средствами автоматизации (от уровня роты до уровня соединения/объединения), комплексами РЭБ. Реализация этой программы – в том случае, если будет принято такое политическое решение, а это неочевидно – займет несколько лет и будет стоить странам НАТО колоссальных средств.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).