«Одних ракет теперь мало. Время «супербомб» и «суперпушек» возвращается»

Современные военные конфликты ставят вопрос об актуальности использования сверхмощных авиационных бомб и артиллерии особой мощности. Почему раньше от этих типов оружия отказывались, а теперь к его разработкам возвращаются — в авторском материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Фото: 360carmuseum.com 360carmuseum.com

После окончания Второй мировой войны и в нашей стране, и на Западе вплоть до самого последнего времени шло сокращение артиллерийского вооружения крупных калибров и мощного авиационного бомбового вооружения.

Видео дня

Примерно к концу 1970-х годов у военных экспертов мира существовал определенный консенсус, что глобальная война — в случае если такая начнется — будет вестись ракетно-ядерным оружием, а обычное вооружение необходимо для локальных конфликтов, которые, как правило, исключают штурм крупных городов. Значит, отсутствует и потребность в «сверхмощности».

Опыт военных операций в Ливии, Сирии и на Украине показал, что армии мира вновь столкнулись с задачей овладения городами.

Большой город — это самое лучшее поле боя для слабой и менее технически продвинутой стороны конфликта. В мегаполисе можно не только сосредоточить группировку в десятки тысяч бойцов, но и укрыть ее от превосходящей огневой мощи противника, а также длительно снабжать ее материальными средствами и восполнять потери в личном составе, вооружении и военной технике. Ни горы, ни леса, ни джунгли такой возможности не предоставляют.

К примеру, в США считают, что взятие городов с населением до 100 тыс. человек не представляет большой проблемы. Их несложно полностью изолировать, установить огневой контроль над всей территорией населенного пункта. Город таких размеров не содержит больших запасов материально-технических средств и ресурсов, чтобы поддерживать в течение длительного времени значительный по численности контингент обороняющихся войск.

Однако обстановка кардинально меняется при штурме крупных городов с численностью населения свыше 300-400 тыс. человек. Именно за подобные мегаполисы и разворачивались самые тяжелые бои в ходе всех последних вооруженных конфликтов.

Характерной чертой обороны городов стало массированное использование уже имеющихся и строительство новых подземных укрытий. Для этого использовалась даже специализированная туннелепроходческая техника. В результате там, где противник находился в обороне длительное время (по опыту боевых действий, например, в Сирии), создавались настоящие подземные улицы, по которым передвигались автомобили.

Важно отметить, что проблема штурма городов в наше время усложнилась из-за снижения порога допустимого побочного ущерба, что полностью и категорически исключает даже теоретическое применение тактического ядерного оружия. Но и одних ракет мало. Это означает, что время обычных «супербомб» и «суперпушек» возвращается.

«Папа всех бомб» против «Мама всех бомб»

В арсенале Воздушно-космических сил РФ есть мощные средства авиационного поражения. К таковым прежде всего относится свободнопадающая фугасная бомба ФАБ-5000М-54 весом пять тонн. Масса боевой части этого боеприпаса достигает 4200 кг, а масса взрывчатого вещества — 2210,6 кг. Данных о том, что подобные средства поражения применялись в ходе специальной военной операции на Украине, нет.

Это бомба постоянно модернизировалась, но факт состоит в том, что принята на вооружение она была в 1943 году. Их использовали во время боев на Курской дуге, при освобождении Орла и в ходе штурма Кенигсберга. По некоторым данным, советские войска также использовали их в ходе войны в Афганистане.

Особо в этом плане надо отметить, что единственным носителем ФАБ-5000М-54 в ВКС является дальний бомбардировщик Ту-22М3.

В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию авиационной бомбы объемного взрыва, получившее неофициальное название «Аавиационная вакуумная бомба повышенной мощности», АВБПМ. Другое неофициальное название этого боеприпаса — «Папа всех бомб». Оно возникло по аналогии с наименованием авиабомбы ВВС США GBU-43/В «Мама всех бомб» (MOAB, Mother Of All Bombs).

Первые сведения об этом отечественном боеприпасе появились 11 сентября 2007 года. Изделие было сброшено с самолета-носителя и успешно поразило условную цель объемным взрывом. По имеющимся официальным данным, общая масса изделия АВБПМ превышает 7,5-8 тонн. Масса взрывчатого вещества этого боеприпаса составляет 7100 кг, тротиловый эквивалент — 44 тонны.

MOAB, в свою очередь, имеет массу 9,5 тонны, из которых 8,4 приходится на взрывчатое вещество австралийского производства Н-6 — смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка — которое мощнее тротила в 1,35 раза. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 км от эпицентра.

Артиллерия дешевле авиации

При штурме мегаполисов и укрепленных районов имеющихся в настоящее калибров артиллерии (152-мм, 155-мм и даже 203-мм и 240-мм) как у ВС РФ, так и у других армий явно недостаточно. Здесь требуется артиллерия особой мощности (ОМ).

В ходе Второй мировой войны немецкие войска при ведении боевых действий в условиях плотной городской застройки применяли орудия калибра 420-мм и 615-мм. Рабоче-крестьянская красная армия (РККА) при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года задействовала гаубицы калибра 305-мм. Как правило, применение гаубиц и пушек особой мощности имело весьма значительный эффект.

Хрестоматийный пример, который изучают в Академии Генштаба ВС РФ, — высокую результативность стрельбы уже при первом случае боевого применения 21-23 октября 1916 года под Верденом продемонстрировала французская 400-мм гаубица М 1915/16 разработки фирмы St. Chamond. Достаточно было двух попаданий в занятый немецким войсками форт Douamont, чтобы те начали отступление на всем участке фронта.

В 1950-е и 60-е годы руководство СССР окончательно уверовало в универсальность ракетно-ядерного оружия и посчитало дальнейшее развитие ствольной артиллерии особой мощности бесперспективным. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этой сфере были прекращены.

При этом вовсе не бесспорный факт, что в настоящее время все огневые задачи можно решить авиацией и высокоточным ракетным оружием.

Дешевле по сравнению с артиллерией особой мощности это точно не выглядит. К примеру, стоимость современного многофункционального истребителя превышает $100 млн долларов, а за один корректируемый авиационный боеприпас придется отдать несколько десятков или даже несколько сотен тысяч долларов.

К тому существуют множество ситуаций, когда боевое применение авиации просто нецелесообразно или даже невозможно.

На этом фоне цена создания и стоимость эксплуатации, к примеру, гаубицы калибра 356-мм вовсе не выглядят какими-то запредельными величинами. Разумеется, современная артиллерия особой мощности должна обладать высокой мобильностью, корректируемыми боеприпасами, полностью переведена на цифровые системы наведения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).