От "Солнцепека" не спасет ни броня, ни окопы

Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» является самым мощным из неядерных видов оружия России, от последствий разрыва его боеприпасов не спасут никакие укрепления, пишет американский военный портал 19FortyFive.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

ТОС-1А «Солнцепек» на шасси Т-72 — усовершенствованный вариант разработанной в СССР ТОС-1 «Буратино». У «Буратино» пусковая установка имеет 30 направляющих, у «Солнцепека» - 24. «Солнцепек» может выпустить за 30 секунд 24 реактивных снаряда. Система использует термобарические боеприпасы, состоящие из взрывчатой смеси и двух взрывателей. Первый выпускает смесь из снаряда, которая образует взрывчатое облако, второй его подрывает. Температура в эпицентре взрыва достигает 3 000 градусов.

По мнению 19FortyFive, несмотря на то, что система называется «огнеметом», это не вполне верное ее описание.

«Неуправляемые ракеты, которые запускает ТОС, содержат топливо-воздушную аэрозоль. В отличие от напалма, при горении прилипающего к цели, боеприпасы «Солнцепека» создают облако, которое при воспламенении вызывает мощный объемный взрыв. Это делает «Солнцепек» смертоносным в любых условиях. Он предназначен для поражения живой силы противника на открытом и в замкнутом пространстве. Ни броня, ни окопы не могут защитить от взрыва такой смеси», — пишет издание.