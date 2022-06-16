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4 часа назад

В США считают, что российская ТОС-1А «Солнцепек» еще долго будет применяться в конфликтах

Газета.Ru

Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» является самым мощным из неядерных видов оружия России, от последствий разрыва его боеприпасов не спасут никакие укрепления, пишет американский военный портал 19FortyFive.

От "Солнцепека" не спасет ни броня, ни окопы
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

ТОС-1А «Солнцепек» на шасси Т-72 — усовершенствованный вариант разработанной в СССР ТОС-1 «Буратино». У «Буратино» пусковая установка имеет 30 направляющих, у «Солнцепека» - 24. «Солнцепек» может выпустить за 30 секунд 24 реактивных снаряда. Система использует термобарические боеприпасы, состоящие из взрывчатой смеси и двух взрывателей. Первый выпускает смесь из снаряда, которая образует взрывчатое облако, второй его подрывает. Температура в эпицентре взрыва достигает 3 000 градусов.

По мнению 19FortyFive, несмотря на то, что система называется «огнеметом», это не вполне верное ее описание.

«Неуправляемые ракеты, которые запускает ТОС, содержат топливо-воздушную аэрозоль. В отличие от напалма, при горении прилипающего к цели, боеприпасы «Солнцепека» создают облако, которое при воспламенении вызывает мощный объемный взрыв. Это делает «Солнцепек» смертоносным в любых условиях. Он предназначен для поражения живой силы противника на открытом и в замкнутом пространстве. Ни броня, ни окопы не могут защитить от взрыва такой смеси», — пишет издание.

19FortyFive сообщает, что «Солнцепек» — не единственная термобарическая ракетная система в мире, «но, безусловно, самая известная». Этот комплекс еще долго будет использоваться в конфликтах, учитывая его способность поражать любой тип вооруженных формирований, пишет издание.

Оружие,
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