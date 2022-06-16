Новейший самозарядный пистолет "Удав" будет принят на вооружение

В России одобрили принятие на вооружение нового самозарядного пистолета "Удав" в рамках опытно-конструкторской работы. Министерство обороны РФ должно закупить более трех тысяч пистолетов по действующей госпрограмме вооружений.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Чуть ранее одобрение принятия на вооружение новейших самозарядных пистолетов "Удав", которые разработали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, анонсировал главнокомандующий Сухопутных войск Олег Салюков. Девятимиллиметровый самозарядный пистолет будет поступать в войска специальной комплектации - 6П72-1. Как добавил агентству собеседник, официальное принятие на вооружение "Удавов" обеспечит и правовую базу для вывода оружия на зарубежные рынки.