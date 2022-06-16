Новейший самозарядный пистолет "Удав" будет принят на вооружение

В России одобрили принятие на вооружение нового самозарядного пистолета "Удав" в рамках опытно-конструкторской работы. Министерство обороны РФ должно закупить более трех тысяч пистолетов по действующей госпрограмме вооружений.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Чуть ранее одобрение принятия на вооружение новейших самозарядных пистолетов "Удав", которые разработали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, анонсировал главнокомандующий Сухопутных войск Олег Салюков. Девятимиллиметровый самозарядный пистолет будет поступать в войска специальной комплектации - 6П72-1. Как добавил агентству собеседник, официальное принятие на вооружение "Удавов" обеспечит и правовую базу для вывода оружия на зарубежные рынки.
"РГ" сообщала о том, что, по мнению экспертов, "Удав" является на сегодняшний день одним из самых мощных пистолетов в мире. На расстоянии 50 метров его пули пробивают железный лист толщиной до четырех миллиметров. Индивидуальные бронежилеты и каски второго класса защиты пробиваются на дистанции до 75 метров. Эффективная дальность стрельбы - 100 метров. В ходе испытаний "Удав" показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах - от минус 50 до плюс 70 градусов.