Rheinmetall впервые показала новый танк KF51 Panther

Несмотря на регулярно появляющиеся заявления различных экспертов о скором закате эры танков, во многих странах мира продолжается создание боевых машин нового поколения. Так, на открывшейся в Париже 27-й Международной выставке вооружений Eurosatory 2022 были представлены несколько гусеничных новинок.
Компания Rheinmetall впервые выкатила свой KF51 Panther, внешне напоминающий обычный Leopard 2 с основательно доработанной башней.
В качестве вооружения на нем используется новейшая 130-мм танковая пушка со значительно улучшенными по сравнению с предыдущими образцами характеристиками. Она имеет автоматизированную систему заряжания с двумя десятками снарядов. Также предусмотрен запасной боекомплект из десяти единиц. С пушкой спарен 12,7-мм пулемет. На крыше башни установлен дополнительный дистанционно-управляемый 7,62-мм пулеметный модуль.
В качестве дополнительного вооружения возможно применение четырех барражирующих боеприпасов HERO-120. Сообщалось, что при массе боевой части 3,5 кг каждое такое средство поражения весит 12,5 кг. Максимальная дальность полета - 40000 метров. Время нахождения в воздухе - один час. Для ведения разведки на борту также имеются два обычных квадрокоптера.
Разведывательными аппаратами и дронами-камикадзе управляет четвертый член экипажа, чье рабочее место находится в корпусе рядом с механиком-водителем. Наводчик и командир располагаются в башне друг за другом.
В распоряжении танкистов - самая современная электроника, в том числе реализующая концепцию "прозрачной брони". Предусмотрено применение динамической защиты и активных способов повышения защищенности. Мощность двигателя - 1500 л.с. Запас хода - 500 км. Боевая масса - 59000 кг.
Некоторые из экспертов уже успели охарактеризовать KF51 Panther как конкурента Т-14 "Армата". Однако, российская машина уже успешно испытана, началось ее производство. Panther пока являются лишь выставочным концептом, не прошедшим еще даже начальных этапов испытаний.