Rheinmetall впервые показала новый танк KF51 Panther

Несмотря на регулярно появляющиеся заявления различных экспертов о скором закате эры танков, во многих странах мира продолжается создание боевых машин нового поколения. Так, на открывшейся в Париже 27-й Международной выставке вооружений Eurosatory 2022 были представлены несколько гусеничных новинок.

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Компания Rheinmetall впервые выкатила свой KF51 Panther, внешне напоминающий обычный Leopard 2 с основательно доработанной башней.

В качестве вооружения на нем используется новейшая 130-мм танковая пушка со значительно улучшенными по сравнению с предыдущими образцами характеристиками. Она имеет автоматизированную систему заряжания с двумя десятками снарядов. Также предусмотрен запасной боекомплект из десяти единиц. С пушкой спарен 12,7-мм пулемет. На крыше башни установлен дополнительный дистанционно-управляемый 7,62-мм пулеметный модуль.

В качестве дополнительного вооружения возможно применение четырех барражирующих боеприпасов HERO-120. Сообщалось, что при массе боевой части 3,5 кг каждое такое средство поражения весит 12,5 кг. Максимальная дальность полета - 40000 метров. Время нахождения в воздухе - один час. Для ведения разведки на борту также имеются два обычных квадрокоптера.

Разведывательными аппаратами и дронами-камикадзе управляет четвертый член экипажа, чье рабочее место находится в корпусе рядом с механиком-водителем. Наводчик и командир располагаются в башне друг за другом.

В распоряжении танкистов - самая современная электроника, в том числе реализующая концепцию "прозрачной брони". Предусмотрено применение динамической защиты и активных способов повышения защищенности. Мощность двигателя - 1500 л.с. Запас хода - 500 км. Боевая масса - 59000 кг.