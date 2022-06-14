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1 час назад

Американские СМИ рассказали о проблемах украинских военных с комплексами Javelin

Деловая газета "Взгляд"

Украинские военные испытывают серьезные проблемы с американскими ПТРК Javelin, в некоторых случаях установки не работали, поскольку перевод инструкции в Google Translate был некорректен, сообщают американские СМИ.

В США рассказали о проблемах украинских военных с комплексами Javelin
Фото: Zuma/ТАССZuma/ТАСС

В некоторых случаях ПТРК не удавалось пользоваться, поскольку выдаваемый Google Translate перевод инструкции к Javelin был некорректен, и бойцы ВСУ не могли им пользоваться, сообщает Washington Post.

На самих комплексах отсутствовал номер техподдержки, по которому бойцы могли бы связаться с кол-центром и устранить причину. Также в комплекте поставок нет учебных модулей и запасных батарей, что усложняет эксплуатацию Javelin. В случае разрядки батарей комплекс становится небоеспособным, это же не дает возможности тренироваться с ними, указали собеседники издания.

Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявлял, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.

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Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк, плененный в мае, заявлял, что Javelin «себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев». «Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, в процессе города абсолютно бесполезное оружие», – сообщал украинский полковник.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что боевая эффективность Javelin, «Байрактаров» и других вооружений, поставляемых на Украину, оказалась очень низкой.

Оружие,Армия,Владимир Баранюк,Александр Ходаковский,НАТО,Google,
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