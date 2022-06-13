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58 минут назад

В СИПРИ заявили, что риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны

Елена Прошина

Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен «холодной войны», сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны
Фото: ReutersReuters

Это связано с тем, что страны «ядерного клуба» начинают энергично наращивать свои арсеналы.

«Риск применения ядерного оружия сейчас находится на самом высоком уровне со времен пика холодной войны», говорят эксперты института.

Отмечается, что «наблюдаются четкие признаки того, что процесс сокращения ядерных вооружений закончился», а «все державы, входящие в "ядерный клуб" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНД) увеличивают число боеголовок и проводят модернизацию ядерных арсеналов».

Большая часть этих стран «обостряет ядерную риторику», а «роль атомного оружия в их военных стратегиях становится все более значимой».

Из доклада следует, что ситуацию обостряет тот факт, что «отношения между мировыми державами значительно ухудшились», что привело к ряду проблем в области ядерной дипломатии. В частности, переговоры по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном, на которые приходится более 90% всех ядерных вооружений, оказались фактически заморожены после начала специальной военной операции России на Украине.

А постоянные члены Совбеза ООН (Китай, Россия, Франция, США и Великобритания) так и не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия, а Совместный всеобъемлющий план действий по развитию ядерной программы Ирана так пока и не согласован участниками переговоров.

В результате скоро будет зафиксировано фактическое увеличение ядерных арсеналов, впервые со времен холодной войны.

Оружие,Совбез ООН,
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