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1 час назад

США разместили в Тихом океане стратегические бомбардировщики  B-1B Lancer

Газета.Ru

ВВС США перебросили на авиабазу, расположенную на острове Гуам в Тихом океане, стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Об этом сообщает издание Donga.com. Отмечается, что самолеты должны усилить позиции Вашингтона перед предстоящими ядерными испытаниями Северной Кореи.

США разместили в Тихом океане стратегические бомбардировщики B-1B Lancer
Фото: Ryan C. Grossklag/Planetpix/Global Look PressRyan C. Grossklag/Planetpix/Global Look Press

"По-видимому, это предупреждение, что эти самолеты будут немедленно развернуты на Корейском полуострове, если Северная Корея попытается совершить ядерную провокацию", - отмечает издание.

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что развертывание бомбардировщиков B-1B было выполнено в качестве обучения. Также сообщается, что самолеты присоединились к совместным учениям с истребителями F-15 ВВС Японии. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон даст мощный ответ Пхеньяну в случае проведения КНДР нового ядерного испытания.

Как рассказал помощник президента, США продолжают следить и реагировать на проводимые Северной Кореей ракетные испытания, которые, по его словам, только привели к укреплению их альянса с Южной Кореей и Японией.

Оружие,Армия,Джейк Салливан,
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