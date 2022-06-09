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36 минут назад

В США поддержали инициативу об ужесточении контроля над огнестрельным оружием

Lenta.ru

Палата представителей США проголосовала за ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Об этом сообщает телеканал CBS News.

В США поддержали инициативу об ужесточении контроля над оружием
Фото: ReutersReuters

В частности, конгрессмены поддержали повышение минимального возраста приобретения огнестрельного оружия с 18 лет до 21 года и за запрет на продажу магазинов увеличенной емкости. В поддержку инициативы высказались 223 конгрессмена, против - 204.

В то же время лидеры республиканцев в нижней палате Конгресса США заявили, что данная инициатива нарушает права американцев по Второй поправке к Конституции, гарантирующей право на оружие, и препятствуют их способности защитить себя. Как отмечает телеканал, инициатива вряд ли получит одобрение в Сенате из-за позиции республиканцев.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд штата Техас произошла стрельба, в результате которой погибли 19 детей и два учителя. Стрельбу устроил 18-летний молодой человек, который использовал полуавтоматическую винтовку типа AR-15.

После этого президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби и заявил, что вторая поправка к американской конституции, гарантирующая право на приобретение и ношение огнестрельного оружия, «не является абсолютом».

Оружие,Джозеф Байден,Конгресс США,
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