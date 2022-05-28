Турция испытала альтернативу С-400

Турция провела успешное испытание системы противовоздушной обороны (ПВО), разрабатываемой в качестве альтернативы иностранным комплексам С-400 и Patriot. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы Управления оборонной промышленности республики Исмаила Демира.

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«Мы разделяем радость наших молодых инженеров, которые успешно завершили очередное испытание нашей системы ПВО Siper. Отличная и кропотливая работа. Мы построим наше будущее вместе с вами», — отметил чиновник.

В апреле РИА Новости, ссылаясь на TRT Haber, сообщило, что закупка Турцией второй партии российского зенитного ракетного комплекса С-400, которая планировалась с самого начала, находится в повестке дня.