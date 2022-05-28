WP: США отправят на Украину ракетные комплексы большой дальности

В частности, Киеву передадут реактивную систему залпового огня. Именно предоставление ракетных систем было главной просьбой украинских властей - они помогут сдерживать наступление российских войск на востоке Украины, отмечает издание. Ранее сообщалось, что США доставили на Украину более 23,5 тыс тонн вооружений и снаряжения. Украине отправлены 24 тыс. противотанковых систем, 1033 систем ПВО, 1468 ракет, 90 артиллерийских систем, девять вертолетов, 33 радара, 7888 единиц стрелкового оружия, более 68 тыс. бронежилетов и около 49 тыс. касок.

Также из США в Европу были переброшены более 16 тыс. американских военных. По заявлению транспортного командования США, это было сделано для того, чтобы "заверить союзников в поддержке и довести общее количество военнослужащих США в Европе до 100 тысяч человек".