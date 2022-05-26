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17 минут назад

СМИ: Израиль отверг просьбу США разрешить поставки Украине противотанковых ракет из ФРГ

Елена Прошина

Израиль отверг просьбу США разрешить Германии поставки противотанковых ракет Киеву, произведенных в ФРГ по израильским лицензиям и технологиям, сообщает ТАСС со ссылкой на Axios.

Израиль ответил на просьбу США по оружию для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о ракетах Spike, которые производятся в Германии на принадлежащем Израилю предприятии. Поэтому для их передачи третьей стороне необходимо разрешение израильских властей. С просьбой дать разрешение заместитель главы Минобороны США по политическим делам Колин Кол обратился к генеральному директору Министерства обороны Израиля Амиру Эшелю две недели назад в Вашингтоне.

Эшель отклонил этот запрос. По его словам, Израиль будет поставлять Украине только нелетальное оружие. Власти страны опасаются того, что военные России могут быть убиты из оружия израильского производства, что может привести к «нанесению РФ ущерба интересам безопасности Израиля в Сирии».

Тем временем, британские власти намерены передать Украине еще 6 тысяч единиц оружия, сообщила канцелярия премьер-министра королевства Бориса Джонсона. Речь, в том числе идет о противотанковых системах. Также Лондон выделит £25 млн ($33 млн) из специального фонда по обеспечению стабильности и безопасности в зонах конфликтов МИД королевства на выплату зарплат украинским военным.

Оружие,Амир Эшель,Борис Джонсон,
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