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20 минут назад

Российские силовики нашли под Херсоном схрон с оружием на целый взвод

Елена Прошина

Российские солдаты в ходе операции по обнаружению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области нашли схрон с оружием, в том числе пулеметы, гранатометы и автоматы Калашникова. Об этом сообщает РИА Новости.

Силовики РФ нашли под Херсоном схрон с оружием на целый взвод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что военные РФ обнаружили арсенал оружия в одном из покинутых домов. Были найдены: автоматы АК-74М, АКС и АКСМ, пулеметы ПКМ или аналог КМ-7,62, гранатометы РПГ-7 и РПГ-18, коробы для гранатометных лент от АГС, патроны крупного калибра, пистолет ТТ, американский пистолет-пулемет MAC-10 и прочие образцы стрелкового вооружения.

Как пишет издание, село Казачьи Лагеря находится примерно в 40 километрах к юго-востоку от Херсона, на левом берегу Днепра.

Сотрудник одного из российских силовых ведомств, принимавший участие в рейде по поиску диверсионно-разведывательных групп Украины, в беседе с изданием рассказал, что все обнаруженное оружие было изъято. Российские солдаты никого не задержали, а с местными жителями «провели профилактическую беседу», уточнил он.

Как пишет РИА Новости, найденного в схроне оружия хватило бы на вооружение небольшого взвода.

Рейды по выявлению диверсантов в Херсонской области проходят с начала недели. Подобные операции стали проводиться после обнаружения на херсонском военном заводе «Паллада» схрона с оружием и взрывчаткой.

Оружие,Армия,
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