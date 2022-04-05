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1 час назад

CNN: США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету, чтобы не допустить эскалации с РФ

Елена Прошина

В марте США провели испытание гиперзвуковой ракеты, но сохранили это в тайне, чтобы предотвратить рост напряженности в отношениях с РФ. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник в Пентагоне, пишет ТАСС.

CNN: США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, испытания прошли успешно, однако США держали их проведение в секрете в течение двух недель, чтобы не повысить градус напряженности в отношениях с Россией.

Телекомпания сообщает, что ракета была запущена над Тихим океаном со стратегического бомбардировщика B-52. Она прошла расстояние более 480 км на высоте более 19 тыс. метров. Максимальная скорость полета ракеты превышала скорость звука как минимум в пять раз. Это уже второе успешное испытание гиперзвукового оружия со стороны США в рамках программы HAWC.

CNN подчеркнула, что президент США Джо Байден во время проведения испытаний был занят подготовкой к поездке в Европу. Там он примет участие во внеочередном саммите НАТО и во встрече Группы семи. Телекомпания отмечает, что США в связи с этим вели себя осторожно, чтобы не допустить неоправданной эскалации между Москвой и Вашингтоном.

Отмечается, что США провели испытание новой ракеты спустя несколько дней после заявления властей России об использовании гиперзвукового оружия на Украине.

Оружие,Армия,Джозеф Байден,НАТО,Пентагон,
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