Турция начала искать альтернативы российским C-400

Анкара открыта к приобретению у других стран систем противоракетной обороны (ПРО), которые являются альтернативами российским зенитно-ракетным системам (ЗРС) С-400. О том, что турецкая сторона начала искать альтернативы российским ЗРС, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает ТАСС.

«Покупка С-400 была необходимостью. Сейчас мы ведем переговоры с Францией и Италией на предмет [покупки] других оборонительных систем», — рассказал министр.

Он подчеркнул, что Турция найдет решение и сможет купить указанные вооружения.