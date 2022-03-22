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27 минут назад

Немецкое издание назвало ракеты «Кинжал» предостережением для Запада

Елена Прошина

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые использовали российские военные на территории Украины во время боевых действий, являются предостережением для Европы и США. Об этом заявил обозреватель издания Die Welt Герхард Хегман, сообщает портал «Известия».

Ракеты «Кинжал» назвали предостережением для Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ракета «Кинжал» способна лететь со скоростью в 10 раз больше скорости звука. Поэтому времени на какую-либо реакцию со стороны противника с момента пуска «экстремально мало», отмечается в публикации.

«Поэтому ракета считается практически неуязвимой для западных противовоздушных систем», — уточнил Хегман.

Он добавил, что в НАТО прекрасно осознают эффективность российских ракет, против которых у Североатлантического альянса нет действенных систем отражения. Издание уточняет, что в НАТО использование ракет «Кинжал» Вооруженными силами РФ посчитали предупреждением.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные нанесли удар по арсеналу на Украине гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Ведомство подчеркнуло, что боевое применение ракетного комплекса «подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов». Уточняется, что ракеты «Кинжал» могут маневрировать на траектории при выполнении задания. Их перехват чрезвычайно затруднен.

Оружие,Армия,Минобороны России,НАТО,
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