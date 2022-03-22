Ракеты «Кинжал» назвали предостережением для Запада

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые использовали российские военные на территории Украины во время боевых действий, являются предостережением для Европы и США. Об этом заявил обозреватель издания Die Welt Герхард Хегман, сообщает портал «Известия».

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Отмечается, что ракета «Кинжал» способна лететь со скоростью в 10 раз больше скорости звука. Поэтому времени на какую-либо реакцию со стороны противника с момента пуска «экстремально мало», отмечается в публикации.

«Поэтому ракета считается практически неуязвимой для западных противовоздушных систем», — уточнил Хегман.

Он добавил, что в НАТО прекрасно осознают эффективность российских ракет, против которых у Североатлантического альянса нет действенных систем отражения. Издание уточняет, что в НАТО использование ракет «Кинжал» Вооруженными силами РФ посчитали предупреждением.