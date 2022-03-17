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51 минуту назад

CNN: управляемые ракеты Switchblade вошли в пакет военной помощи США Украине

Елена Прошина

Управляемые ракеты Switchblade от американской компании AeroVironment вошли в пакет военной помощи в адрес Украины, сообщает CNN cо ссылкой на источники.

США добавит в военную помощь Украине управляемые ракеты
Фото: ReutersReuters

Так называемые барражирующие боеприпасы ранее были включены в перечень вооружений, которые Киев запросил у Вашингтона по итогам консультаций, прошедших в минувшие выходные.

По данным телеканала, применение украинскими военными ракет Switchblade требует соответствующего инструктажа со стороны США, который может быть проведен «в дистанционном режиме».

Ракета существует в двух вариантах - Switchblade 300 и Switchblade 600. Более легкая предназначена для нанесения высокоточных ударов по личному составу, в то время как вторая модель предназначается для уничтожения танков и бронетехники. Их также называют «дронами-камикадзе».

Американский лидер Джо Байден, выступая 16 марта в Белом доме с краткой речью об оказании военной помощи Украине, заявил, что власти США намерены передать Киеву дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы, а также беспилотники. CNN отмечает, что говоря о беспилотниках, президент США имел в виду именно аппараты Switchblade.

Также Украина получит от США дополнительно $800 млн в качестве военной помощи, что доведет ее объем на неделе до $1 млрд.

Оружие,Армия,Джозеф Байден,
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