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15 минут назад

России предрекли создание ракетного «туза в рукаве»

Lenta.ruLenta.ru

В ответ на усиление НАТО российская сторона на западных границах может разместить один из четырех ракетных комплексов, заявил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Корнев.

России предрекли создание ракетного «туза в рукаве»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист называет три известных кандидата — 9К720 «Искандер-М», авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и некоторая реинкарнация советского стратегического ракетного комплекса «Рубеж». Четвертым вариантом эксперт считает совершенно секретный «туз в рукаве».

По его мнению, речь может идти о «новом ракетном комплексе с совершенно новыми возможностями и с дальностью действия от 500 до 4000 километров, создание которого логично предположить с учетом прекращения действия Договора об ограничении ракет средней и малой дальности». Корнев допускает, что новый комплекс может использовать опыт эксплуатации 9К720 «Искандер-М» и получить пусковую установку с пятиосным шасси.

Таким образом Корнев прокомментировал мартовское заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу, согласно которому Генштабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению российских западных рубежей.

Оружие,Армия,Дмитрий Корнев,Сергей Шойгу,Минобороны России,Генштаб,НАТО,
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