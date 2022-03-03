В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
1 час назад

Испания отправит на Украину противотанковые гранатометы и пулеметы

Елена Прошина

Испания отправит в адрес Украины 1370 гранатометов, 700 тысяч патронов, а также легкие пулеметы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Маргариту Роблес.

Испания обеспечит Украину наступательным вооружением
Фото: РамблерРамблер

«В пятницу утром вылетят два самолета с наступательным вооружением, в первой партии будут 1370 противотанковых гранатомётов, 700 тысяч патронов к винтовкам и пулеметам, а также легкие пулеметы», — сказала глава испанского военного ведомства.

Отмечается, что вооружение доставят в Польшу, «в пункт, близкий к границе с Украиной», на самолетах ВВС, откуда их «заберут украинские власти».

2 марта премьер Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид поставит Киеву наступательное оружие, хотя за день до этого говорил, что Испания не будет поставлять его напрямую, а будет участвовать лишь через Европейский фонд мира.

Ранее Испания также направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты — каски и жилеты.

Кроме того, Минобороны отправляет в Латвию дополнительно 150 военных из подразделения полевой артиллерии, военных инженеров, саперов для укрепления сил НАТО.

Напомним, власти США на текущей неделе поставили Киеву сотни зенитно-ракетных комплексов Stinger, в том числе более 200 — 28 февраля.

Оружие,Педро Санчес,НАТО,
240
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители