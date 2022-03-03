Испания обеспечит Украину наступательным вооружением

Испания отправит в адрес Украины 1370 гранатометов, 700 тысяч патронов, а также легкие пулеметы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Маргариту Роблес.

Фото: Рамблер Рамблер

«В пятницу утром вылетят два самолета с наступательным вооружением, в первой партии будут 1370 противотанковых гранатомётов, 700 тысяч патронов к винтовкам и пулеметам, а также легкие пулеметы», — сказала глава испанского военного ведомства.

Отмечается, что вооружение доставят в Польшу, «в пункт, близкий к границе с Украиной», на самолетах ВВС, откуда их «заберут украинские власти».

2 марта премьер Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид поставит Киеву наступательное оружие, хотя за день до этого говорил, что Испания не будет поставлять его напрямую, а будет участвовать лишь через Европейский фонд мира.

Ранее Испания также направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты — каски и жилеты.

Кроме того, Минобороны отправляет в Латвию дополнительно 150 военных из подразделения полевой артиллерии, военных инженеров, саперов для укрепления сил НАТО.