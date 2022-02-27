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4 часа назад

Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда

Lenta.ru

Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда в восточном направлении. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда
Фото: ReutersReuters

Подробностей произошедшего не приводится.

Это уже восьмой инцидент с начала 2022 года. В январе КНДР произвела семь ракетных пусков. 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты. Также был осуществлен запуск баллистической ракеты, скорость которой в 16 раз превысила скорость звука. Кроме того, Пхеньян пообещал «продолжить разработку мощных боеголовок».

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