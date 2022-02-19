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7 часов назад

Россия показала пуск «Кинжала»

Lenta.ruиещё 5

Минобороны России показало видео пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал». Соответствующий ролик в Telegram-канале РИА Новости.

Пуск проведен с борта истребителя-перехватчика МиГ-31К в рамках плановых стратегических учений.

Также Минобороны России успешно провело старты: с кораблей и подлодок Северного и Черноморского флотов — крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон», с полигона Капустин Яр —крылатой ракеты наземного базирования «Искандер», с Плесецка по полигону Кура — межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС по целям на полигонах Пембой и Кура — крылатых ракеты воздушного базирования, с атомного подводного крейсера Карелия из Баренцева моря по полигону Кура — баллистической ракеты «Синева».

За мероприятием наблюдали президент России Владмир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

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