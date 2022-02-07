Черноморский флот внезапно оказался под ударом американских Мк -41

В далеком 1967 году египетские ракетные крейсера отправили на дно израильский эсминец «Эйлат» советскими крылатыми ракетами. Изучая последствия инцидента, американцы пришли к выводу, что им нужна новая корабельная система обороны, способная бороться с этими «морскими дьяволами».

Фото: Reuters Reuters

Так появилась на свет гордость американской противоракетной обороны система AEGIS (Advanced Electronic Guidance Information System) или «Иджлис» (в русифицированом переводе).

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Система включает в себя радар с фазированной антенной решеткой, систему управления огнем, вертикальную пусковую установку Mk-41 и зенитные ракеты серии «Стандарт» и «Томагавк».

Первым кораблем, которые оснастили «Иджисом», стал культовый американский крейсер «Тикондерога». Две системы Мк-41 расположились в носовой и кормовой частях корабля. Каждая из них была оснащена восемью идентичными модулями по восемь ракет. Всего на крейсере было установлено 112 ракет «Стандарт» и 12 «Томагавков».

На какое-то время установки вертикального пуска Мк-41 стали острой головной болью российской армии. Это действительно был последний писк американской военно-инженерной мысли.

Еще три года назад военного атташе Америки вызывали на ковер в МИД и вручали ноту протеста, требуя запретить размещение удачного комплекса вертикального старта Мк-41на границе с Украиной. Американцы на голубом глазу парировали, что сей комплекс служит исключительно для оборонных целей – он должен-де сбивать только оперативно-тактические и баллистические ракеты средней дальности.

Это было неприкрытое лукавство, так как комплекс был многофункциональный. С него можно было отправлять не только ракеты против ракет – те же "Стандарты", но и ракеты ударного действия типа "поверхность - поверхность". В первую очередь – грозные "Томагавки".

Но русские, как всегда, нашли ассиметричный ответ. Они не стали тратить бюджетные триллионы на аналогичные комплексы и увеличивать удачную мощь своих установок вертикального взлета. Они просто придумали гиперзвук.

Его не берет на сегодняшний день ни одна система противоракетной обороны ни в одной стране мира – ни хваленая Мк-41, ни какая другая. Ну, а раз ранее эксклюзивный товар на глазах стал неликвидом – надо, разумеется, резко впарить его всем аффилированным с тобой лохам.

Американцы никогда не были победоносными вояками. Но искушенными торговцами были всегда.

И началась операция «Наводнение».

США развили невиданную рекламную кампанию по продвижению «пустышки» и оснащению «Иджисом» флотилии подопечных. Результат был впечатляющими. Союзники заглотили наживку вместе с поплавком.

Первой удалось раскрутить Японию. Козырем при продаже стала угроза со стороны Северной Кореи и Китая. В результате в японском флоте американским чудо-оружием были оснащены четыре корабля – «Конго», «Киришима», «Миоко» и «Чокаи».

Потом под бурным пиар-натиском пала Южная Корея. «Иджис» приютил на своей палубе эсминец «Король Седжон». В перспективе компанию «Королю» составят еще два корабля такого же типа.

Потом настало время королевского флота Испании. Здесь чудо-системой оснастился головной корабль флота «Альваро де Басан» (Alvaro de Bazan). После чего пала Норвегия. Здесь осчастливили фрегат «Фритьоф Нансен». И вишенкой на торте «акции продаж» стала самая «воинственная и победоносная страна в мире» – Австралия.

Австралийцы участвовали массовыми тиражами в обеих мировых войнах. Но в сводках боевых действий они, как правило, блистал своим отсутствием. Их участия так никто не заметил, не считая турок, которые в Галлиполли умудрились в один день расстрелять в упор весь австралийско-новозеландский корпус. Этот день массового расстрела «воинства в шортах цвета кенгуру» сами отсровитяне горделиво считают «днем рождения австралийской нации».

Воспламененные собственным величием и значимостью, «короткие шорты » горделиво провела тендер на лучший проект корабля, оснащенного системой «ИДЖИС». От участников тендера рябило в глазах. Своей проект выставила американская компания «Гиббс энд Кокс» (она предоставила корабль, разработанный на основе эсминца «Арли Берк»), и испанская фирма «Навантия». Она предложила значительно более дешевую модель на основе фрегатов серии «Альваро де Басана».

Мгновенно забыв про национальную гордость, австралийцы выбрали более экономичную модель, сэкономив 250 миллионов долларов. После чего «Иджис» и Мк-41 с 48 ячейками получили прописку сразу на трех австралийских кораблях с водоизмещением в 6200 тонн – «Хобарт» (Hobart), «Брисбейн» (Brisbane) и «Сидней» (Sydney).

А в мае прошлого года всех «иджисовцев» «накрыл нежданчик» – во время плановых испытаний на Гаваях выпущенный из грозного Мк-41 «Стандард» весело просвистел мимо цели, изображавшей из себя оперативно-тактическую ракету.

Возмущенные сим вопиющим фактом члены клуба «Иджис на продажу» дружно дернулись на хозяина с претензиями и рекламациями. Но на них цыкнули, и они привычно потухли.

«Мы проведем обширную проверку», – широко осклабившись, пообещали американцы одноклубникам.

Проверка идет по сей день. Результату аудита так и не обнародованы.

Правда, продажа систем и комплексов Мк-41 после этого застопорилась. С тех пор «Иджис-клуб» так и не обогатился новыми участниками. А в самом клубе родился ядовитый мем «Пролетел, как «Стандарт» над Гаваями». Моряки всего мира всегда были острыми на язык.

В итоге в реальном противостоянии с российским гиперзвуком (в нужном количестве) все эти ударные авианосные группировки, нафаршированные «Стандартами" и «Томагавками», имеют все шансы стать "флотилией металлолома".

Ну, с продавцами все понятно. А вот как быть с покупателями? У них-то со здравым смыслом – как? Они что, не видят, как их разводят?

Тут есть три варианта ответа.

Первый. Может, и не видят. История знает массу примеров, когда к власти в самых разных странах прорывались напористые и изворотливые клинические деятели.

Причина вторая. Может, правительство этих стран вполне себе адекватное (или даже умное), но с экспертами советниками у них – беда. И правитель подбирает их не из соображений пользы и интеллекта, а по принципу личной преданности. Кто больше льстит – тот и добивается шоколадных должностей и доступа к телу.

А кому приятен тот, кто режет горькую правду-матку в глаза? Таких аккуратно затирают. В результате включается социальный механизм обратной селекции. И это проблема не только нашей страны.