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58 минут назад

Российские истребители Су-35С перебазировали на белорусские аэродромы

Отмечается, что маршруты перелетов тщательно прорабатывались авиационными штурманами, при этом учитывались возможности максимального беспосадочного полета самолетов, а также метеоусловия по всему маршруту следования.

Истребители РФ Су-35С перебазировали на белорусские аэродромы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После ознакомления с маршрутами полётов в воздушном пространстве над территорией Беларуси экипажи истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства", - пояснили в Минобороны России.

Напомним, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) пройдет передислокация и создание группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.

В ходе второго этапа проверки (с 10 по 20 февраля) состоится совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

В ходе учения будут выполнены мероприятия по усилению охраны границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

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