Стало известно о новой российской противокорабельной ракете

Высокоскоростную противокорабельную ракету нового поколения с увеличенной дальностью разрабатывают в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

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По его словам, новое оружие будет отличаться увеличенной скоростью полета и повышенной помехозащищенностью. Параллельно ведется модернизация малогабаритного противолодочного комплекса "Пакет-НК-Э". Комплекс может быть установлен на корабли малого водоизмещения.