"С 24 по 29 января Латвия проведет на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - сказал Рыжков. Он уточнил, что определенный Латвией район расположен в Брянской и Смоленской областях, он охватывает площадь 13,2 тыс. кв. км.