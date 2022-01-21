Тотальное превосходство: российские Су-35 сравнили с украинскими Су-27

Журнал Military Watch задался вопросом, насколько подавляющим будет преимущество российского Су-35 над украинским Су-27 в гипотетическом воздушном бою.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Виталий Аньков/РИА Новости

Автор напоминает, что Украина с 2014 года стремится увеличить количество боевых самолетов. Но хотя ее ВВС когда-то входили в пятерку крупнейших в мире, наследство, доставшееся от Советского Союза, было растранжирено. Если в начале 1990-х годов парк боевых самолетов насчитывал более 1000 машин, то сейчас их всего около сотни.

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Четырнадцать из них - это старые варианты ударных Су-24М с очень ограниченными возможностями класса "воздух-воздух", а остальные - это МиГ-29 и Су-27. Последний был самым мощным истребителем Советского Союза на момент его распада. Это тяжелый самолет с очень большой дальностью полета и большой полезной нагрузкой. Однако у Украины не было средств для его модернизации и перевооружения.

В России на его основе был разработан истребитель Су-35 - глубоко модернизированная модификация Су-27, поступившая на вооружение в 2014 году. Несмотря на то, что в основе Су-35 лежит та же конструкция, он имеет преимущества по всем характеристикам. В его более легком и прочном планере значительно шире используются композитные материалы, которые практически не применялись на оригинальном Су-27. Это снизило заметность самолета, при этом он несет больше топлива, что увеличивает дальность полета. В сочетании с двигателем АЛ-41, который обладает большей тягой и возможностью управления ее вектором, летные характеристики Су-35 остаются намного выше, чем у Су-27.

Возможно, самым значительным преимуществом Су-35 перед Су-27 является его авионика: старый самолет использует устаревшую РЛС, которую относительно легко заглушить в современных условиях. В то время как новый самолет использует РЛС "Ирбис-Э" с фазированной антенной решеткой. Дальность обнаружения целей с эффективной площадью рассеяния три квадратных метра у Су-27 составляет составляет всего 80 км, в то время как дальность обнаружения таких целей радаром "Ирбис-Э" составляет 400 км.

Оптико-локационные станции Су-35 превосходят по возможностям аналогичное оборудование Су-27 - 90 против 50 км. "Тридцать пятый" также может использовать комплекс РЭБ "Хибины-М" и оснащен гораздо более современными системами управления, связи и передачи данных.

Таким образом, пишет Military Watch, Су-35 имеет превосходство в ситуационной осведомленности над половиной эскадрильи оригинальных "Фланкеров".

Другая основная область - это вооружение.

В воздушных операциях Су-35 и Су-27 будут в основном полагаться на ракеты Р-77 и Р-27 соответственно, первая из которых имеет активную радиолокационную головку самонаведения, а вторая, более старая, использует полуактивную РГС. Тот факт, что Р-27 производилась как в Украине, так и в России, означает, что украинская промышленность, вероятно, могла усовершенствовать конструкцию ракеты в большей степени, чем это было возможно при использовании других ракетных платформ.

Самая выдающаяся ракета класса "воздух-воздух" Су-35 издание называет Р-37М. Она также имеет активное радиолокационное наведение и значительно превосходит вышеназванные ракеты по дальности.

В дополнение к двигателям с управляемым вектором тяги и превосходным летным характеристикам, современные ракеты малой дальности с инфракрасным наведением обеспечивают Су-35 значительное преимущество в ближнем бою.