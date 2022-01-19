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1 час назад

Госдеп нашёл путь для ядерных ракет России в Белоруссию

В Госдепартаменте США заявили, что изменение конституции может привести к размещению ядерного вооружения России в Белоруссии. Речь идёт о предстоящем февральском референдуме, где белорусы примут решение об внесении изменений в основной закон страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдеп нашёл путь для ядерных ракет России в Белоруссию
Фото: REUTERSREUTERS

Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории как обычных, так и ядерных сил России, — заявил представитель Госдепа в ходе телефонного брифинга.

При этом в руководстве страны заявляют, что все изменения направлены на внутренние политические процессы, в которых назрели перемены. По мнению президента Александра Лукашенко, окончательное решение — за или против — примет народ республики.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин во время брифинга с иностранными военными атташе заявил, что военные России и Белоруссии обсуждают возможность задействования всего военного потенциала для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства.

По его словам, в связи с этим к предстоящей проверке сил реагирования также привлекается «часть органов управления и подразделений Восточного военного округа (ВВО), которые участвуют во внезапной проверке, проводимой в ВС РФ в январе», о которых стороны договорились ещё в декабре.

Оружие,В мире,Армия,Александр Фомин,Госдеп США,
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