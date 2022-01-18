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3 часа назад

Мотоциклетный танк и бетонный "Абрамс": как готовят военных во Вьетнаме

В частях Вьетнамской народной армии в ходе боевой подготовки порой используют довольно необычные изобретения. В их числе, к примеру, мотоциклетные танки, а также бетонные "Абрамсы" и "Брэдли".

Мотоциклетный танк и бетонный "Абрамс": как готовят военных во Вьетнаме
Фото: РГРГ

На один из них установили бочкообразную невращающуюся башню с антенной и пружинами, изображающими наружное оборудование.

В крыше находился один продолговатый люк, перед которым приварили макет командирской башенки с установленной имитацией крупнокалиберного зенитного пулемета.

Пушку изобразили коротким отрезком стальной трубы с "дульным тормозом". Интересно, что "танк" двигался благодаря установке на обычный двухколесный мотоцикл.

На появившемся в Сети видео заметно отсутствие топливного бака. Судя по этому факту, образец находится в нерабочем состоянии и хранится военнослужащими как своеобразная историческая реликвия.

Нужно отметить, что в настоящее время национальные производители Вьетнама освоили выпуск современных средств обучения, в том числе компьютерных тренажеров. Например, для экипажей модернизированных на собственных оборонных предприятиях танков Т-54М. Передовое оборудование позволяет эффективно отрабатывать работу механиков-водителей, наводчиков и командиров.

Для того чтобы бойцы умели хорошо различать типы зарубежных танков и боевых машин пехоты, местные армейские умельцы на одном из полигонов несколько лет назад соорудили полномасштабные бетонные модели американских M1А2 Abrams и M2 Bradley.

Интересно, что во Вьетнаме в 2020 году появился первый в мире памятник российскому основному боевому танку Т-90С, находящемуся на вооружении бронетанковых подразделений сухопутных войск этого государства Юго-Восточной Азии.

Оружие,Азия,Армия,
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