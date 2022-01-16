В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
53 минуты назад

В Кремле оценили возможность диалога о размещении ракет под Калининградом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена ни с кем обсуждать вопрос размещения ракет в Калининградской области. Перспективу диалога на эту тему он оценил в интервью CNN, сообщает ТАСС.

В Кремле оценили возможность диалога о размещении ракет под Калининградом
Фото: ТАССТАСС

«Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда. Потому что Калининград — это российская территория», — сказал Песков.

В интервью CNN Песков также сообщил, что Россия не исключает развертывания вооружений на Украине. В то же время он заверил, что Россия не собирается нападать на Украину, и назвал все обвинения в подготовке провокации в Донбассе ложными.

Песков ответил на сообщение СМИ о размещении вооружениях РФ на Украине

Летом 2021 года вооруженные силы Великобритании решили провести учения в связи с якобы существующей вероятностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон заявил, что в случае размещения крылатых ракет в регионе Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения.

Оружие,Армия,Дмитрий Песков,CNN,ИТАР-ТАСС,
51
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители