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22 минуты назад

В США прокомментировали полет первого российского Ту-160М

В настоящее время Россия располагает небольшим флотом из 17 стратегических бомбардировщиков Ту-160, пополнение которого обеспечит значительный прирост с точки зрения возможностей и удобства обслуживания. Таким образом в американском издании The Drive прокомментировали полет первого построенного с нуля российского Ту-160М.

США отреагировали на полет первого российского Ту-160М
Фото: ПАО «ОАК»ПАО «ОАК»

В публикации отмечается, что данный самолет может использоваться в дальних миссиях, например, в Сирии, а также с арктических авиабаз. Издание допускает, что Ту-160М могут получить новое оружие, в частности, дозвуковую крылатую ракету средней дальности Х-СД или гиперзвуковую крылатую ракету большой дальности Х-БД.

Издание уверяет, что имеющийся у России флот Ту-160 является «небольшой, но боеспособной силой».

Согласно сообщению «Ростеха», совершивший в январе полет самолет является «первым вновь изготовленным стратегическим ракетоносцем Ту-160М». Как пояснил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, в новом ракетоносце на 80 процентов модернизированы системы и оборудование.

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