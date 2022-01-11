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34 минуты назад

«NHK»: КНДР запустила в сторону Японского моря неизвестный снаряд

КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, сообщает агентство NHK со ссылкой на правительство Японии.

КНДР запустила в сторону Японского моря неизвестный снаряд
Фото: AP © Ahn Young-jooAP © Ahn Young-joo

Отмечается, что предположительно был произведён запуск баллистической ракеты.

5 января также сообщалось, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

Позднее появилась информация, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты.

США и ряд стран Запада призвали КНДР отказаться от реализации ракетной программы и вступить в переговоры по полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Оружие,Армия,
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