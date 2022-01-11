КНДР запустила в сторону Японского моря неизвестный снаряд

КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, сообщает агентство NHK со ссылкой на правительство Японии.

Фото: AP © Ahn Young-joo AP © Ahn Young-joo

Отмечается, что предположительно был произведён запуск баллистической ракеты.

5 января также сообщалось, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

Позднее появилась информация, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты.