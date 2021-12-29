Ударный беспилотник «Орион» испытал новейшие боеприпасы против воздушных целей

Ударный беспилотник «Орион» в ходе испытания новейших боеприпасов уничтожил автономные вертолеты-мишени производства холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», сообщили в пресс-службе холдинга.

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«Применение нового оружия отрабатывал ударный беспилотник «Орион». По сценарию учений, вертолет должен прорваться на военный аэродром, а «Орион» в отсутствие других средств ПВО - его обнаружить и уничтожить», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что для проведения испытаний, которые проводились в Крыму, были задействованы уникальные беспилотные мишени-имитаторы вертолета (ВМ-В), производства центра «Динамика». «Наш имитатор воздушных целей поступил на вооружение ВКС год назад, и за это время разработка успела не раз показать свою значимость, помогая отрабатывать практические действия по обнаружению и ликвидации условного воздушного противника», – приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Игоря Насенкова.

Напомним, «Орион» относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Минобороны провело «воздушный бой дронов» на полигоне в Крыму, в ходе которого впервые была продемонстрирована возможность беспилотника «Орион» уничтожать другие БПЛА в воздухе.