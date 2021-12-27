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17 часов назад

Игорь Маковский открыл сессию «Стратегический диалог 2022»

В мероприятии, которое проходит на площадке Корпоративного университета Сбербанка, принимают участие представители Исполнительного аппарата и филиалов Общества.

Целью проведения учебно-практической Программы является формирование Команды изменений 2030 ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».

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В своем приветственном выступлении генеральный директор энергокомпании Игорь Маковский подчеркнул, что на сегодня очень важно развивать такие ключевые направления, как профессиональные знания, компетенции в области цифровых технологий и так называемые «Гибкие навыки».

Глава Общества отметил, что профессиональные компетенции энергетиков при исполнении должностных обязанностей постоянно растут. Знания углубляются в рамках проектных инициатив и реализации цифровой трансформации. А вот «Гибкие навыки» – эффективное выстраивание коммуникации, организация собственного времени, творческое мышление, оперативное принятие решений и взятие на себя ответственности, как раз и усилятся в рамках обучения по данной Программе.

В течение трех дней участники пройдут тренинг, поработают в группах и презентуют свои проекты. Модератором события выступает российский эксперт в области стратегирования Андрей Шишаков. О принципах стратегического менеджмента и проектной деятельности расскажут бизнес-консультант Артем Ворончихин и профессор, эксперт в сфере навыков и моделей образования будущего Павел Лукша.

«Мы вступили в новый период развития нашей Компании. За предыдущие три года скорость изменений и внедрения технологий возросла в разы. Именно поэтому мы должны работать с опережающими темпами, чтобы компания менялась динамично и сбалансировано. Данная программа обучения поможет нам сформировать видение Компании 2030 года. Безусловно, мы должны это делать, исходя из клиентоцентричного подхода, то есть с учетом интересов потребителей электрической энергии, жителей регионов присутствия и наших сотрудников», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Фото — «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго»

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