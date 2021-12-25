Вашингтон подрубил крылья российским Су-35

Индонезия сейчас, похоже, окончательно отказалась от закупки у России многоцелевых истребителей Су-35. Как заявил начальник главного штаба ВВС страны главный маршал авиации Фаджар Прасетио, отказ от сделки мотивирован исключительно бюджетными соображениями. В предание верится с трудом. Джакарта «с тяжелым сердцем отказавшись от "Сухой-35"», рассматривает теперь предложение приобрести более дорогие французские Rafale и американские F-15 EX. Сами так решили или кто-то подсказал?

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Здесь стоит посмотреть вначале на цифры статистики, которые свидетельствуют о провале в 2021 году экспорта США вооружений по межгосударственным и частным контрактам – он сократился на 21 процент. В «зелёном» выражении сейчас это 138 миллиардов долларов, против 175 миллиардов в 2020-м. Данные официально озвучил Госдеп Соединенных Штатов. Связывают этот факт американские аналитики, которых цитирует агентство Reuters, с тем, что политика в сфере экспорта вооружений администрации президента Джо Байдена больше ориентируется на соблюдение прав человека странами, которые будут закупать вооружения. В отличие от предшественника Дональда Трампа, отдававшего в экспорте вооружений приоритет экономическим интересам американских производителей оружия. Попросту – продавливал их поставки.

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Впрочем, есть и другой нюанс – вооружение с клеймом Made in USA покупать стали менее охотно. Касается это в первую очередь продаж американских истребителей пятого поколения F-35, которые на экспорт идут откровенно плохо – слишком дороги, да и качество «невидимок» оставляет желать лучшего. В общем, проблем с ними пока ещё достаточно много, а покупателей мало. А тут ещё выпрыгнул как чёрт из табакерки российский истребитель Су-35С, который вполне достойно противостоит в небе Lockheed Martin F-35 Lightning, а к тому же ещё и заметно дешевле.

И покупать его готовы многие страны, в том числе и до недавнего времени Индонезия, которой США показали господство в небе по-американски. Вашингтон наложил вето на покупку Джакартой российских истребителей, фактически запретив закупку у Москвы 11 истребителей Су-35 на сумму более одного миллиарда долларов. Так что не «скудность» индонезийского бюджета на оборону сыграла свою роль, а угрозы экономических санкций со стороны Белого дома.

Вообще, мировой рынок вооружений представляется довольно запутанной схемой, в которой принцип продаж порой не поддается логическому объяснению. Вот вроде как есть товар, известно его качество и цена, есть потребность в приобретении, но покупатель зачастую выбирает совсем другое. Потому как присутствует ещё и политический аспект, который зачастую оказывает основное значение при выборе того или иного импортного вооружения. Сейчас на этом рынке три основных игрока – США, Россия и Китай, нельзя, конечно, сбрасывать со счетов Францию, Германию, Великобританию, Израиль, но это второстепенные участники продаж. Конкуренция здесь достаточно жесткая и использование запрещенных приемов вещь достаточно распространенная. Грешат этим в основном США, которые используют шантаж и давление ради получения собственной выгоды.

Пример с Индонезией, которая под давлением Соединенных Штатов отказалась от сделок по покупке российских истребителей Су-35, в этом случае не только показательный, но и характерный. Это обычные методы США, когда под угрозой санкций Вашингтон заставляет правительство той или иной страны менять своё решение. Для Джакарты приобретение 11 истребителей российского производства было выгодной сделкой. Стоимость контракта оценивалась в 1,14 миллиарда долларов, при этом предполагалось, что половину суммы в 570 миллионов долларов можно было оплатить товарными поставками. Однако индонезийцы предпочли отказаться от таких условий – угроза санкций со стороны США показалась более серьезным «аргументом» при поставленном выборе. Теперь Индонезии, как представляется, придется купить более дорогие американские истребители.

Перед сложным выбором был поставлен и Вьетнам, который вместо предлагаемых российских истребителей Су-30МК2 намерен приобрести американские устаревшие истребители F-16 (их производство для нужд самих США приостановлено уже более десяти лет назад). Бесспорно, что подошло время для замены истребителей Су-22 и МиГ-21, давно уже стоящих на вооружении вьетнамских ВВС, но вот выбор в пользу американских самолётов достаточно сомнителен. Во-первых, Су-30 уже имеется во Вьетнаме и вполне заслуженно считается одним из лучших истребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и уж точно превосходит F-16 по вооружению и летно-техническим характеристикам. Во-вторых, под эксплуатацию российских истребителей уже создана аэродромная инфраструктура, а вьетнамские пилоты имеют опыт управления таким самолётом. В-третьих, Су-30 обойдется Ханою гораздо дешевле, чем F-16.

Политику «выкручивания рук» применяет Вашингтон и по отношению к Египту – Госдеп пригрозил Каиру санкциями, если тот закупит российские Су-35. США не забыли преминуть опыт Турции, которой приостановили поставки американских истребителей F-35 в ответ на закупки российских зенитных ракетных систем С-400. Вскоре после подписания контракта между Россией и Египтом по более 20-ти Су-35 в марте 2019 года (а он оценивался на сумму порядка двух миллиардов долларов) Египту напомнили о законе «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

Казалось бы, ну не закупят у России Индонезия и Египет эти истребители – всего-то порядка 30-40 боевых машин, можно пережить или кому-то другому продать. На самом деле не всё так просто – для отечественного авиапрома это достаточно серьезный удар.

– США вытесняют конкурентов с рынка продаж вооружений, в частности достаточно перспективного российского истребителя Су-35, но это достаточно тревожный звоночек для нашей «оборонки», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. – Экспорт вооружений, как известно, стимулирует и производство для собственного потребления. Можно вспомнить историю с индийским контрактом по танкам Т-90, который в буквальном смысле слова спас тогда «Уралвагонзавод» от банкротства, а в последующем дал возможность наладить серийное производство этих танков для российской армии. Или возьмем производство самого массового сверхзвукового истребителя в мире МиГ-21. Только в СССР таких воздушных машин было выпущено более десяти тысяч единиц, что дало возможность развития трём авиационным заводам – в Горьком, ныне Нижний Новгород, в Москве на ММЗ «Знамя труда», в Тбилиси. «Мигарь» стоял на вооружении почти тридцати стран, а в некоторых до сих пор ещё летает. Подобные темпы производства дали возможность для дальнейшего развития и совершенства всей линейки истребителей серии МиГ.