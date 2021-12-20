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2 часа назад

Песков ответил на вопрос о президентской инициативе на тему наказаний за пытки

Никакой президентской инициативы на тему наказаний за пытки не ожидается. Так на вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о президентской инициативе на тему наказаний за пытки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

20 декабря в Государственную Думу был внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки. В соответствии с ним сотрудники ФСИН будут нести ответственность по статье Уголовного кодекса за принуждение к даче показаний путем запугивания. Документ могут принять в весеннюю сессии, рассказал один из авторов, глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас.

В свою очередь Уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова поддержала законопроект, направленный на ужесточение наказания для представителей власти за пытки. Кроме того, она неоднократно поднимала тему пыток в связи с резонансными событиями в Саратове, Иркутске и Кирове.

25 ноября президент России Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова. По словам источника «Интерфакса», отставка экс-главы ведомства также связана с общественным резонансом вокруг пыток.

Оружие,Александр Калашников,Андрей Клишас,Дмитрий Песков,Татьяна Москалькова,Владимир Путин,ФСИН,Совет Федерации,Госдума,РИА Новости,
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