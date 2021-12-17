Стратегический аргумент России

17 декабря в России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Памятная дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года. Право на рождение в 1959 году войска получили секретным постановлением Совета министров СССР.

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На момент распада Союза в РВСН насчитывалось шесть армий и 28 дивизий. Своего пика число ракет на боевом дежурстве достигло в 1985 году (2500 ракет, из них 1398 межконтинентальных). При этом наибольшее число боеголовок на боевом дежурстве было отмечено в 1986 году — 10 300.

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Эксперт отмечает, что даже самые сильные армии мира, оборонный бюджет которых во много раз превосходит российский и в полтора десятка раз больше ВВП их стран, вынуждены считаться с нашим мнением и с нашей позицией на мировой арене. "И это в том числе потому, что наша страна обладает пятью сотнями стратегических ракет, на них размещено свыше 1800 ядерных боеголовок, которые в случае необходимости достанут агрессора в любой точке земного шара", — подчеркивает Литовкин.

В составе РВСН три ракетные армии. Их штабы находятся в Омске, Оренбурге и Владимире. Армии состоят из 12 дивизий постоянной готовности, а также ракетных полигонов, арсеналов, узлов связи и учебных центров.

Как заявил газете "Красная Звезда" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, в настоящее время в состав группировки РВСН входит порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с боевыми блоками различного типа и класса мощности. В войсках сосредоточено более 60% стратегического оружия и боезарядов стратегических ядерных сил России.

В ноябре 2017 года на коллегии Минобороны начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что с 2012 года доля современных вооружений в составе РВСН возросла с 42% до 66%, а возможности по преодолению системы противоракетной обороны увеличились на 30%.

"Воевода" и "Сармат"

Самая тяжелая из МБР — "Воевода" ("Сатана", как ее называют на Западе). Индекс Р-36М2 (SS-18). Она жидкостная, шахтного базирования, весит 210 тонн, может нести к цели десять ядерных разделяющихся боевых блоков индивидуального наведения, способных преодолеть любую систему ПРО.

Дальность полета — 11 000 км. Мощность каждой боеголовки — 800 килотонн. Таких ракет у нас около 46. Она была создана в КБ "Южное" (Днепропетровск, Украина), принята на вооружение в 1988 году и останется на боевом дежурстве как минимум до 2024 года, когда ее заменит новая стратегическая ракета "Сармат". Она вдвое легче, но может нести к цели гораздо больше ядерных боевых блоков индивидуального наведения (по данным открытых источников — до 15). Ее полезная нагрузка достигнет 10 тонн против 8,75 у предшественницы. Более того, эти боеголовки "Сармата" будут обладать гиперзвуковой скоростью, менять траекторию полета по курсу и высоте, огибать рельеф местности. Совладать с ними не сможет никакая ПРО — ни нынешняя, ни перспективная.

По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, показатели надежности комплекса "Воевода" после 28 лет эксплуатации остаются стабильными.

Прототип новой баллистической ракеты "Сармат" был готов еще осенью 2015 года, однако бросковые испытания пока не начались. Ожидается, что первое должно состояться до конца 2017 года. По словам заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, эта ракета будет настолько мощной, что сможет лететь к целям не только через Северный полюс, но и через Южный, то есть будет иметь практически глобальную дальность стрельбы.

"Ярс" и "Рубеж"

На вооружении РВСН пока еще остается двухступенчатая жидкостная ракета шахтного базирования УТ-100НУТТХ, прозванная в народе "соткой" (SS-19 по западной квалификации, или Stiletto).

Создана она была в КБ машиностроения (Реутов, Московская область) и принята на вооружение в 1979 году. Ее стартовый вес — 105,6 тонны. Имеет шесть разделяющихся боеголовок индивидуального наведения мощностью 750 килотонн. Таких ракет у нас осталось 30. На боевых позициях в шахтах их меняют твердотопливные ракетные комплексы "Ярс", которые имеют, по данным открытых источников, по три боеголовки мощностью 150–300 килотонн, летящие к цели также с гиперзвуковой скоростью.

"Ярс" в отличие от "Тополя", на смену которому он идет в том числе, имеет больше возможностей для использования позиционного района. Как говорил командующий РВСН, его конструктивные особенности позволяют проводить пуски с площадок, на которых "Тополь" мог нести дежурство только после специального инженерного дооборудования. Также улучшились характеристики средств связи и базового шасси, сама ракета стала более мощной и практически неуязвимой для существующей противоракетной обороны противника.

Твердотопливные "Ярсы" (РС-24) шахтного базирования, созданные в Московском институте теплотехники, уже стоят на боевом дежурстве во Владимирской ракетной дивизии, в частности в ракетных полках в Козельске. На комплекс "Ярс" с унифицированной ракетой идет перевооружение и мобильной группировки. Так, в 2016 году в количестве 23 единиц они поступили в полки РВСН в Тейково, Нижний Тагил и Новосибирск. В 2018 году РВСН получат 20 пусковых установок этого комплекса. Всего в период до 2026 года на этот комплекс перевооружат все ракетные дивизии, имеющие подвижные ракетные комплексы.

Всего на "Ярсы" за пять лет перевооружено 12 полков. В настоящее время уже завершено переоснащение Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений. По словам командующего РВСН, "высокими темпами мобильный "Ярс" заменяет выслужившие установленные сроки комплексы "Тополь" в Йошкар-Олинской и Иркутской ракетных дивизиях".

Кроме твердотопливных РС-24, на вооружении РВСН еще стоят моноблочные комплексы "Тополь" и "Тополь-М" (SS-25 и SS-27), также созданные в Московском институте теплотехники. Были приняты на вооружение в 1988 году и будут оставаться на боевом дежурстве до 2022 года.

Ракет "Тополь" у нас на сегодня около 40. Они постепенно уступают место "Ярсам", но не утилизируются, а используются для испытаний нового боевого оснащения для перспективных ракет.

"Тополь-М" стоит на боевом дежурстве с 1997 года. Он существует в шахтном и мобильном вариантах. Их у нас, по открытым данным, около 80. Но эти ракеты тоже перестали выпускать. Им на смену приходят "Ярсы".

На базе РС-24 создан еще один ракетный комплекс — "Рубеж" (РС-26). Предполагается, что он будет легче "Ярса", обладать усовершенствованным боевым оснащением и разделяющейся головной частью для прорыва противоракетной обороны. Такие ракеты будут запускать только с подвижных комплексов — шахтного варианта базирования не предусмотрено.

По оценке экспертов, максимальная дальность "Рубежа" составляет 12 000 км, но он сможет запускаться по целям и на дальности порядка 2000–6000 км (что, как утверждают США, нарушает договор о РСМД). Заключительный испытательный запуск РС-26 был выполнен 18 марта 2016 года и признан успешным. В конце того же года ракета принята на вооружение.

"Баргузин" ушел на запасной путь

В начале декабря стало известно, что в новую госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы из-за недостатка финансирования не включены работы над боевым железнодорожным ракетным комплексом (БЖРК) "Баргузин". Вместо этого решено сосредоточиться на проектах "Сармат" и "Рубеж". Как уточнил источник ТАСС, создание этого "атомного поезда" заморожено с осени 2016 года, последней выполненной по нему работой стало бросковое испытание с Плесецка ракеты "Ярс".

В мае 2016 года другой источник в "оборонке" сообщил ТАСС, что разработка конструкторской документации по "Баргузину" завершена и началось создание отдельных элементов комплекса. Тогда планировалось, что в начале 2020-х годов в боевом составе РВСН появится новая — 13-я по счету — ракетная дивизия в составе пяти полков с этими комплексами.

Разработка БЖРК началась в 2013 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Планировалось, что каждый комплекс будет состоять из шести пусковых установок твердотопливных ракет "Ярс" с четырьмя боевыми блоками индивидуального наведения каждая. "Ярс" весит 50 тонн и, имея длину 22,5 м, свободно размещается в 24-метровом грузовом вагоне, рассчитанном на перевозку грузов массой 60 тонн. Один поезд приравнивался к полку, всего планировалось иметь пять полков, сведенных в ракетную дивизию.

Военный обозреватель ТАСС подчеркивает, что все изменения в составе РВСН проходят и будут проходить в рамках Пражского договора (СНВ-3), который был подписан с США в 2010 году.