Австралия откажется от европейских вертолетов

Австралия откажется от эксплуатации европейских вертолетов MRH 90 Taipan, разработанных компанией Eurocopter. Канберра заменит MRH 90 американскими вертолетами Sikorsky UH-60M Black Hawk. Об этом сообщает Defense News.

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Министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что многоцелевые вертолеты MRH 90 Taipan выведут из эксплуатации на десять лет раньше запланированного срока. Страна планирует купить 40 вертолетов UH-60M Black Hawk.

Отказ от европейских вертолетов объяснили высокой стоимостью обслуживания. Изначально воздушные суда планировали эксплуатировать до 2037 года. Даттон подчеркнул, что покупка UH-60M позволит сэкономить около 1,8 миллиарда долларов до 2037 года.

В публикации отмечают, что заявление о покупке новых вертолетов совпало с отказом от устаревших S-70A-9 Black Hawk. Вертолеты MRH 90 приобрели для замены Bell UH-1H Iroquois, Westland Sea King Mk.50A/B и S-70A-9 Black Hawk.

В основе MRH 90 лежит вертолет NHI NH90, разработанный консорциумом Eurocopter. Боевая нагрузка машины составляет 700 килограммов. MRH 90 может нести управляемые ракеты, бомбы и противолодочные торпеды.