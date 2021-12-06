В Британии назвали танк США лучшим во Второй мировой и забыли про Т-34

Британский историк Джеймс Холланд назвал лучшим танком Второй мировой войны американский «Шерман М4», забыв про советский Т-34. Соответствующая статья опубликована на сайте испанского издания ABC.

По мнению Холланда, танк США имел небольшие габариты, был быстрым, не очень тяжелым, его можно было без сложностей массово производить. При этом во время Второй мировой войны его чаще всего применяли западные союзники.

Вместе с тем в материале приводится мнения немецкого танкиста-аса времен Второй мировой войны Отто Кариуса, который назвал советский Т-34 «самым опасным противником».