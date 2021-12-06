В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
5 часов назад

В Британии назвали танк США лучшим во Второй мировой и забыли про Т-34

В Британии назвали танк США лучшим во Второй мировой и забыли про Т-34
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Британский историк Джеймс Холланд назвал лучшим танком Второй мировой войны американский «Шерман М4», забыв про советский Т-34. Соответствующая статья опубликована на сайте испанского издания ABC.

По мнению Холланда, танк США имел небольшие габариты, был быстрым, не очень тяжелым, его можно было без сложностей массово производить. При этом во время Второй мировой войны его чаще всего применяли западные союзники.

Вместе с тем в материале приводится мнения немецкого танкиста-аса времен Второй мировой войны Отто Кариуса, который назвал советский Т-34 «самым опасным противником».

В сентябре гендиректор «ЦНИИ Прометей» Алексей Орыщенко назвал секрет башни танка Т-34, который не смогли повторить немцы. По его словам, в годы Великой Отечественной войны предприятие изобрело для Т-34 литьевую башню без швов. Она была гораздо крепче и качественнее, чем у немецких танков, и обеспечивала более высокую защиту и скорость сборки бронемашины. Эту технологию немцы не смогли скопировать за все время войны.

Оружие,Джеймс Холланд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители